NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für IAG auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1,95 Euro belassen. Aktien von Fluggesellschaften hätten aufgrund von Flugstornierungen und dem hohen Ölpreis mehrere schwache Tage hinter sich, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Papiere aus der Flugzeugindustrie dagegen wiesen binnen fünf Tagen eine positive Kursbilanz auf, wegen der Hoffnung auf ein Ende der Corona-Restriktionen in China. Sollte keine weitere bedeutende Covid-19-Variante mehr grassieren, rechnet der Experte bis Ende 2022 mit einem starken Anstieg des weltweiten Flugverkehrs./tih/edh