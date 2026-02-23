International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 23,25 Mrd. EURKGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
International Consolidated Airlines Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat International Airlines Group (IAG) nach Zahlen mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Outperform" belassen. Die Airline-Holding überzeuge mit einem 1,5 Milliarden Euro schweren Aktienrückkaufprogramm, einem moderat positiv überraschenden Quartal sowie dem ein wenig gesenkten Kostenausblick, der die Treibstoffkosten ausklammere, schrieb Ruairi Cullinane am Freitag in seiner ersten Reaktion. Nun könnten auch die Kostenerwartungen am Markt sinken./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:58 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:58 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
5,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
5,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,59 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|08:01
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11.02.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11.02.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11.02.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|09.09.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.