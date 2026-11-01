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International Consolidated Airlines Outperform

19:36 Uhr
International Consolidated Airlines Outperform
Aktie in diesem Artikel
International Consolidated Airlines S.A.
5,37 EUR 0,21 EUR 4,11%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Nach den Zahlen der Fluggesellschaft zum dritten Quartal kürzte Ruairi Cullinane am Montag die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) und das Ergebnis je Aktie für 2026 bis 2028 um jeweils rund zwei Prozent. Grund seien höhere Treibstoffkosten./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 11:56 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 11:56 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
5,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
5,14 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
4,51 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,59 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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