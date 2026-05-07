International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 20,2 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 1,67%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
International Consolidated Airlines Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 425 Pence belassen. Die Muttergesellschaft von British Airways und Iberia habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Beim Ausblick äußere sich die Gruppe aber konservativer als Konkurrenten dazu, inwieweit die höheren Treibstoffkosten aufgefangen werden könnten./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 07:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 07:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Overweight
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
4,25 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
3,84 £
|Abst. Kursziel*:
10,62%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,45 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|11:06
|International Consolidated Airlines Overweight
|Barclays Capital
|11:01
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|10:01
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.04.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital