NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Overweight" belassen. Die kurzfristigen Schuldentilgungspläne europäischer Fluggesellschaften seien anspruchslos und die Liquidität im Sektor sei nach der Krise solide, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Airlines hätten das Potenzial, erhebliche Barmittel zu erwirtschaften und seien in der Lage, mit einem hohen Verschuldungsgrad zu operieren./edh/ajx