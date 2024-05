JP Morgan Chase & Co.

International Consolidated Airlines Overweight

10:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 2,50 auf 2,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesichts der Preisgestaltung und der an den Tag gelegten Kosteneffizienz dürfte die Ertragsdynamik die Aktien des British-Airways-Mutterkonzerns weiter antreiben, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht die Chance, dass die Markterwartungen auch in Zukunft übertroffen werden./la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2024 / 16:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2024 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

