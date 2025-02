JP Morgan Chase & Co.

International Consolidated Airlines Overweight

15:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 5,00 auf 5,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Fluggesellschaft sei sein europäischer Top-Wert für 2025, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Trotz der starken Kursentwicklung seit dem vergangenen März rechne er mit einer weiter überdurchschnittlichen Entwicklung, da etliche Faktoren die Umsatzentwicklung antreiben sollten. Gowers hob zudem seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) an und liegt nun nach eigenen Angaben über den Konsensprognosen, da er auf steigende Ticketpreise setzt./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2025 / 16:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2025 / 00:15 / GMT

