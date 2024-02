GBC

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG im Geschäftsjahr 2022/23 (per 31.8.) einen Umsatz von 6,77 Mio. Euro (GJ 2021/22: 6,46 Mio. Euro) erzielt und den Jahresüberschuss auf 0,17 Mio. Euro (GJ 2021/22: 0,16 Mio. Euro) gesteigert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage plane das Unternehmen den Umzug an einen neuen Standort, um künftiges Schülerwachstum zu realisieren. Aktuell sei der Umzug auf einen Schulcampus geplant, auf dem sich derzeit das Paul- Klee-Gymnasium in Gersthofen (bei Augsburg) befinde. Nach der geplanten Gebäudesanierung solle mit Beginn des Schuljahres 2027/2028 der Umzug stattfinden. Ein abschließender Kostenplan sei zwar noch nicht verabschiedet, das Management der ISA gehe derzeit von einem veranschlagten Finanzierungsvolumen von rund 35 bis 40 Mio. Euro aus. Mit dem geplanten Einzug an den neuen Standort dürfe die ISA bei den Schülerzahlen ab dem Schuljahr 2027/28 einen sprunghaften Anstieg verzeichnen. Bis dahin werde sich die Anzahl der eingeschriebenen Schüler wohl seitwärts entwickeln. Dennoch rechne das Analystenteam, da angesichts der aktuellen Inflationsentwicklung eine Schulgelderhöhung genehmigt worden sei, für die kommenden Schuljahre mit steigenden Umsätzen. In der Folge bestätigen die Analysten im Rahmen der „Best of m:access 2024“-Studie das Kursziel von 19,50 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.



