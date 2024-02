GBC

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Schaffer von GBC hat die International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG im Geschäftsjahr 2022/23 (per 31.8.) den Umsatz auf 6,77 Mio. Euro (Vorjahr: 6,46 Mio. Euro) gesteigert und den Jahresüberschuss auf 0,17 Mio. Euro (Vorjahr: 0,16 Mio. Euro) verbessert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei bei der Ergebnisbetrachtung zu berücksichtigen, dass die ISA aufgrund ihres Status als gemeinnützige AG Gewinne reinvestieren müsse, was bei nachhaltiger Gewinnerzielung zu einer Steigerung des inneren Unternehmenswerts führe. Innerhalb von nur zwei Jahren habe das Unternehmen den durch die IPO-Kosten entstandenen Bilanzverlust in einen Bilanzgewinn umgewandelt. Dies sei laut GBC ein guter Beleg für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und das Zukunftspotenzial.

Zu Beginn des Schuljahres 2023/24 verfüge das Unternehmen über 359 eingeschriebene Schüler. Im Rahmen dessen gehe das Analystenteam davon aus, dass der Umsatz aus Schulgeldern und staatlichen Zuschüssen parallel zum Ausbau der Schülerkapazitäten steigen werde. Konkret rechne GBC für 2023/24 mit einem Gesamtumsatz von 7,37 Mio. Euro (Vorjahr: 6,77 Mio. Euro). Ab dem Geschäftsjahr 2025/26 dürfe die ISA zudem mit den ersten Arbeiten am neuen Standort beginnen, was dann wohl mit entsprechenden Aufwendungen (FK-Aufnahme) verbunden sei. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 19,75 Euro (zuvor: 19,50 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.



