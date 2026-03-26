Intesa Sanpaolo Aktie
Marktkap. 88,23 Mrd. EURKGV 11,06 Div. Rendite 6,35%
WKN 850605
ISIN IT0000072618
Symbol IITSF
Intesa Sanpaolo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,80 auf 6,90 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die jüngste Underperformance der Bankaktie biete eine attraktive Einstiegschance, schrieb Sofie Peterzens am Donnerstagabend. Die Bewertung der Italiener liege inzwischen um 5 Prozent unter dem Branchenschnitt. Dabei rechnet die Expertin mit weiter steigenden Zinseinkünften, soliden Gebühreneinnehmen, Effizienzsteigerungen und überdurchschnittlich hohen Ausschüttungen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 21:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Buy
|Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
6,90 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,06 €
|Abst. Kursziel*:
36,26%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
5,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,28%
|
Analyst Name:
Sofie Peterzens
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,84 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|08:26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.03.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|03.02.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|11.08.20
|Intesa Sanpaolo Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.04.20
|Intesa Sanpaolo Reduce
|Oddo BHF
|26.03.20
|Intesa Sanpaolo Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.20
|Intesa Sanpaolo verkaufen
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.20
|Intesa Sanpaolo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.05.24
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.23
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)