Intesa Sanpaolo Aktie

5,06 EUR -0,04 EUR -0,69 %
STU
4,64 CHF +0,01 CHF +0,13 %
BRX
Marktkap. 88,23 Mrd. EUR

KGV 11,06 Div. Rendite 6,35%
WKN 850605

ISIN IT0000072618

Symbol IITSF

Intesa Sanpaolo S.p.A.
5,06 EUR -0,04 EUR -0,69%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,80 auf 6,90 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die jüngste Underperformance der Bankaktie biete eine attraktive Einstiegschance, schrieb Sofie Peterzens am Donnerstagabend. Die Bewertung der Italiener liege inzwischen um 5 Prozent unter dem Branchenschnitt. Dabei rechnet die Expertin mit weiter steigenden Zinseinkünften, soliden Gebühreneinnehmen, Effizienzsteigerungen und überdurchschnittlich hohen Ausschüttungen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 21:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Buy

Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
6,90 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,06 €		 Abst. Kursziel*:
36,26%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
5,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,28%
Analyst Name:
Sofie Peterzens 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,84 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

08:26 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.03.26 Intesa Sanpaolo Overweight Barclays Capital
04.02.26 Intesa Sanpaolo Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 Intesa Sanpaolo Buy UBS AG
03.02.26 Intesa Sanpaolo Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

