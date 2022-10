NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2,65 Euro belassen. Der Rückenwind von den Nettozinseinnahmen der italienischen Bank dürfte stärker werden, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Montag vorliegenden Studie. Kurzfristig stünden dem aber sinkende Gebühren gegenüber./bek/he