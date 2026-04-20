NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,60 auf 7,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Marco Nicolai gab in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf die Quartalsberichte italienischer Banken. Vor dem Hintergrund der konjunkturellen Unsicherheit rechnet er nicht damit, dass die Ausblicke angepasst werden. Er favorisiert für die anstehende Berichtssaison BPE wegen stabilerer Provisionseinnahmen. Aber auch Intesa Sanpaolo sei ein Favorit wegen der hohen Ausschüttungsrendite./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 13:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 13:23 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Buy
|Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
7,20 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,79 €
|Abst. Kursziel*:
24,42%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
5,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,24%
|
Analyst Name:
Marco Nicolai
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|20:26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.03.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|20:26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.03.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|20:26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.03.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.20
|Intesa Sanpaolo Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.04.20
|Intesa Sanpaolo Reduce
|Oddo BHF
|26.03.20
|Intesa Sanpaolo Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.20
|Intesa Sanpaolo verkaufen
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.20
|Intesa Sanpaolo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.05.24
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.23
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)