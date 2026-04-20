Heute im Fokus
DAX fällt letztlich zurück -- US-Börsen leichter -- Apple-CEO gibt das Ruder ab -- Deutsche Telekom erwägt wohl vollständige T-Mobile US-Übernahme -- D-Wave & Co., NVIDIA, Tesla, Rüstung im Fokus
Top News
ITM Power profitiert von Förderung und Partnerschaft - Aktien von Plug Power und NEL ebenfalls gefragt ITM Power profitiert von Förderung und Partnerschaft - Aktien von Plug Power und NEL ebenfalls gefragt
Apple-Aktie im Blick: Tim Cook tritt zurück - Wer ist der neue CEO John Ternus? Apple-Aktie im Blick: Tim Cook tritt zurück - Wer ist der neue CEO John Ternus?
Intesa Sanpaolo Aktie

5,75 EUR -0,04 EUR -0,64 %
5,73 EUR -0,08 EUR -1,34 %
Marktkap. 102,99 Mrd. EUR

KGV 11,17 Div. Rendite 6,35%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850605

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0000072618

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IITSF

Jefferies & Company Inc.

Intesa Sanpaolo Buy

20:26 Uhr
Intesa Sanpaolo Buy
Aktie in diesem Artikel
Intesa Sanpaolo S.p.A.
5,75 EUR -0,04 EUR -0,64%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,60 auf 7,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Marco Nicolai gab in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf die Quartalsberichte italienischer Banken. Vor dem Hintergrund der konjunkturellen Unsicherheit rechnet er nicht damit, dass die Ausblicke angepasst werden. Er favorisiert für die anstehende Berichtssaison BPE wegen stabilerer Provisionseinnahmen. Aber auch Intesa Sanpaolo sei ein Favorit wegen der hohen Ausschüttungsrendite./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 13:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 13:23 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Buy

Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
7,20 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,79 €		 Abst. Kursziel*:
24,42%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
5,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,24%
Analyst Name:
Marco Nicolai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

20:26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
10.04.26 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.03.26 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.03.26 Intesa Sanpaolo Overweight Barclays Capital
04.02.26 Intesa Sanpaolo Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

