Intesa Sanpaolo Aktie

5,85 EUR -0,03 EUR -0,46 %
STU
5,81 EUR -0,08 EUR -1,29 %
HAML
Marktkap. 103,44 Mrd. EUR

KGV 11,17 Div. Rendite 6,35%
WKN 850605

ISIN IT0000072618

Symbol IITSF

Jefferies & Company Inc.

Intesa Sanpaolo Buy

19:46 Uhr
Intesa Sanpaolo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach einer Analystenkonferenz zu den Quartalszahlen der Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,20 Euro belassen. Der Tenor des Managements sei optimistisch gewesen, schrieb Marco Nicolai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Obwohl die Ziele für 2026 unverändert geblieben seien, sehe er Aufwärtspotenzial./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Buy

Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
7,20 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,82 €		 Abst. Kursziel*:
23,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
5,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,08%
Analyst Name:
Marco Nicolai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

14:51 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
14:51 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.04.26 Intesa Sanpaolo Overweight Barclays Capital
27.04.26 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

dpa-afx Blick in die Bücher Intesa Sanpaolo steigert Gewinn überraschend stark - Aktie dennoch leichter Intesa Sanpaolo steigert Gewinn überraschend stark - Aktie dennoch leichter
