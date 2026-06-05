DAX 24.681 -0,3%ESt50 6.061 +0,0%MSCI World 4.746 -0,2%Top 10 Crypto 8,0855 +9,2%Nas 25.709 -4,2%Bitcoin 54.567 -0,5%Euro 1,1540 +0,2%Öl 94,74 +2,1%Gold 4.329 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 SpaceX SPACEX Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NEL ASA A0B733 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- SpaceX vermietet Rechenleistung an Alphabet -- NVIDIA: Speicher-Allianzen mit SK hynix und Co. -- Tesla, Meta Platforms, NEL, Infineon, SoftBank, Samsung im Fokus
Top News
Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der AMD-Aktie angepasst Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der AMD-Aktie angepasst
Situation zwischen Iran und Israel eskaliert: DAX macht Verluste zum Wochenstart weitgehend wett Situation zwischen Iran und Israel eskaliert: DAX macht Verluste zum Wochenstart weitgehend wett
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Intesa Sanpaolo Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
5,55 EUR -0,08 EUR -1,33 %
STU
5,56 EUR -0,06 EUR -1,05 %
HAML
finanzen.net zero
Intesa Sanpaolo jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 99,02 Mrd. EUR

KGV 11,17 Div. Rendite 6,35%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850605

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0000072618

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IITSF

Jefferies & Company Inc.

Intesa Sanpaolo Buy

13:06 Uhr
Intesa Sanpaolo Buy
Aktie in diesem Artikel
Intesa Sanpaolo S.p.A.
5,55 EUR -0,08 EUR -1,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 7,20 Euro auf "Buy" belassen. Intesa erwarte sich einen achtprozentigen Push für Ergebnis sowie Dividende je Aktie, schrieb Marco Nicolai am Montag anlässlich der Offerte für die Banca Monte dei Paschi di Siena ./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 04:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 04:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Buy

Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
7,20 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,51 €		 Abst. Kursziel*:
30,60%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
5,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,71%
Analyst Name:
Marco Nicolai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,96 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

13:06 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
12:56 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
28.05.26 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.05.26 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.05.26 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

dpa-afx Angebot vorgelegt Fusionspläne in Italien: Intesa Sanpaolo will Monte dei Paschi schlucken - Aktie uneinheitlich Fusionspläne in Italien: Intesa Sanpaolo will Monte dei Paschi schlucken - Aktie uneinheitlich
finanzen.net Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Montagmittag schwächer
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 mittags
finanzen.net STOXX-Handel Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter
finanzen.net Gewinne in Europa: So performt der STOXX 50 nachmittags
finanzen.net Börse Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell
Zacks What Makes Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Why Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
Zacks Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) Could Be a Great Choice
Zacks Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) Is Up 1.15% in One Week: What You Should Know
Zacks Why Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Great Dividend Stock Right Now
Zacks Why Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
RSS Feed
Intesa Sanpaolo S.p.A. zu myNews hinzufügen