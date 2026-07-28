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Intesa Sanpaolo Aktie

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6,48 EUR -0,04 EUR -0,61 %
STU
6,03 CHF -0,02 CHF -0,40 %
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Intesa Sanpaolo jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 114,84 Mrd. EUR

KGV 11,17 Div. Rendite 6,35%
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WKN 850605

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Symbol IITSF

Jefferies & Company Inc.

Intesa Sanpaolo Buy

15:51 Uhr
Intesa Sanpaolo Buy
Aktie in diesem Artikel
Intesa Sanpaolo S.p.A.
6,48 EUR -0,04 EUR -0,61%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,20 Euro belassen. Die italienische Großbank habe solide abgeschnitten und die Erwartungen übertroffen, schrieb Marco Nicolai in einer Schnelleinschätzung am Mittwoch. Dazu beigetragen hätten höhere Erträge im Kerngeschäft, eine bessere Kostenkontrolle und auch stärkere Handelsergebnisse /rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Buy

Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
7,20 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
6,47 €		 Abst. Kursziel*:
11,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
6,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,09%
Analyst Name:
Marco Nicolai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,96 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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