Intesa Sanpaolo Aktie
Marktkap. 114,84 Mrd. EURKGV 11,17 Div. Rendite 6,35%
WKN 850605
ISIN IT0000072618
Symbol IITSF
Intesa Sanpaolo Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,20 Euro belassen. Die italienische Großbank habe solide abgeschnitten und die Erwartungen übertroffen, schrieb Marco Nicolai in einer Schnelleinschätzung am Mittwoch. Dazu beigetragen hätten höhere Erträge im Kerngeschäft, eine bessere Kostenkontrolle und auch stärkere Handelsergebnisse /rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Buy
|Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
7,20 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
6,47 €
|Abst. Kursziel*:
11,21%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
6,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,09%
|
Analyst Name:
Marco Nicolai
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,96 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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