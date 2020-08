NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo nach Zahlen zum zweiten Quartal von 2,00 auf 2,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Benjie Creelan-Sandford erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Prognosen für den italienischen Finanzkonzern. Dabei berücksichtigte Creelan-Sandford die bessere Kostenkontrolle und den höheren Beitrag des operativen Versicherungsgeschäftes./la/he