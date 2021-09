NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo auf "Hold" mit einem Kursziel von 2,60 Euro belassen. Nach der zuletzt gestiegenen Konsensschätzung für den 2022er Gewinn der Bank entsprächen die Markterwartungen nun dem indikativen Ziel des Managements, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/tih