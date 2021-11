NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 2,60 Euro belassen. Die Resultate der italienischen Großbank seien solide, aber auch nicht besonders aufregend gewesen, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einem ersten Kommentar am Mittwoch./la/ajx