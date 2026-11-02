RBC Capital Markets

Intesa Sanpaolo Outperform

15:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7,25 Euro belassen. Der Nettogewinn der italienischen Großbank liege vier Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in einer ersten Reaktion am Dienstag. Geringere Rückstellungen für verlustträchtige Kredite und geringere Kosten hätten hierzu beigetragen./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:02 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:02 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com