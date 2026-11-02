Intesa Sanpaolo Aktie
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Marktkap. 101,89 Mrd. EURKGV 11,17 Div. Rendite 6,35%
WKN 850605
ISIN IT0000072618
Symbol IITSF
AI Analyse
Intesa Sanpaolo Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7,25 Euro belassen. Der Nettogewinn der italienischen Großbank liege vier Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in einer ersten Reaktion am Dienstag. Geringere Rückstellungen für verlustträchtige Kredite und geringere Kosten hätten hierzu beigetragen./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:02 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:02 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Quka / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Outperform
|Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
7,25 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
5,96 €
|Abst. Kursziel*:
21,58%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
6,01 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,65%
|
Analyst Name:
Pablo de la Torre Cuevas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|05.02.20
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|04.02.20
|Intesa Sanpaolo Underperform
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|04.12.25
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|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
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|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
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|17.05.24
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.23
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)