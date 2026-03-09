DAX 23.915 +2,2%ESt50 5.826 +2,5%MSCI World 4.446 +0,6%Top 10 Crypto 9,2110 +3,5%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.844 +3,2%Euro 1,1650 +0,2%Öl 90,82 +1,2%Gold 5.184 +0,8%
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX legt kräftig zu -- Erholung an Asiens Börsen -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- HPE, Rheinmetall im Fokus
Warren Buffetts Wette auf die "Sogo Shosha": So schlagen sich die Japan-Investments von Berkshire Hathaway
Nahostkonflikt im Fokus: DAX erholt sich deutlich - Leicht gesunkene Ölpreise hellen Stimmung auf
Intesa Sanpaolo Aktie

Marktkap. 90,49 Mrd. EUR

KGV 11,06 Div. Rendite 6,35%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Paola Sabbione am Montagabend. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. Intesa Sanpaolo habe sich ambitionierte Ziele für Effizienz und Kosten gesetzt./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Overweight

Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
5,39 €		 Abst. Kursziel*:
29,89%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
5,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,55%
Analyst Name:
Paola Sabbione 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

09:21 Intesa Sanpaolo Overweight Barclays Capital
04.02.26 Intesa Sanpaolo Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 Intesa Sanpaolo Buy UBS AG
03.02.26 Intesa Sanpaolo Kaufen DZ BANK
03.02.26 Intesa Sanpaolo Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Minus
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Montagssitzung mit Verlusten
finanzen.net Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 in der Verlustzone
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 am Nachmittag schwächer
finanzen.net Montagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer
finanzen.net Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittag schwächer
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart schwächer
Zacks What Makes Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Why Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
Zacks Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) Could Be a Great Choice
Zacks Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) Is Up 1.15% in One Week: What You Should Know
Zacks Why Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Great Dividend Stock Right Now
Zacks Why Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
Zacks Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Great Choice
