NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3 Euro belassen. Analystin Delphine Lee berücksichtigte in einer am Freitag vorliegenden Studie die von der italienischen Bank angekündigten Rückflüsse an die Aktionäre in ihrem Bewertungsmodell./tih/jha/