NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach dem Quartalsbericht auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2,40 Euro belassen. Analystin Delphine Lee lobte in einer am Montag vorliegenden Studie die starke Ertragsentwicklung der italienischen Großbank. Sie habe vor allem deshalb ihre Schätzung für das Ergebnis je Aktie (EPS) 2023 leicht angehoben. Lee begründete dies vor allem mit höheren Nettozinserträgen sowie mit Verkäufen./ck/he