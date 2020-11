HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 1,30 auf 1,50 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Sell" belassen. Die Aussagen der italienischen Großbank zu den Ausschüttungen an die Aktionäre klängen optimistisch, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ertragsprognosen. Das höhere Kursziel impliziere aber noch immer 17 Prozent Abwärtspotenzial für die Aktie./bek/edh