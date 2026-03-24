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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Im vierten Quartal habe es bei dem Internetdienstleister kaum Anzeichen für disruptive Auswirkungen durch die Künstliche Intelligenz gegeben, schrieb Gustav Froberg am Dienstagabend. Die Anzahl neu gewonnener Kunden bleibe beeindruckend./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 18:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: IONOS Buy

Unternehmen:
IONOS		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,35 €		 Abst. Kursziel*:
34,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,04%
Analyst Name:
Gustav Froberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: IONOS Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information
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