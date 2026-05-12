IONOS Aktie
Marktkap. 4,21 Mrd. EURKGV 16,18 Div. Rendite 0,00%
WKN A3E00M
ISIN DE000A3E00M1
Symbol IOSDF
IONOS Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ionos von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz aller KI-Verdrängungssorgen wachse die Kundenbasis des Webhosters immer dynamischer, schrieb Gustav Froberg am Mittwochnachmittag. Es sei zwar zu früh, den Sieg auszurufen, aber der Trend spreche für sich. Zudem hält er die Bewertung der Aktien für vernünftig./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: IONOS Buy
|Unternehmen:
IONOS
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
28,48 €
|Abst. Kursziel*:
26,40%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
28,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,57%
|
Analyst Name:
Gustav Froberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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