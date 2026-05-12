Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

IONOS Buy

08:01 Uhr

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ionos von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz aller KI-Verdrängungssorgen wachse die Kundenbasis des Webhosters immer dynamischer, schrieb Gustav Froberg am Mittwochnachmittag. Es sei zwar zu früh, den Sieg auszurufen, aber der Trend spreche für sich. Zudem hält er die Bewertung der Aktien für vernünftig./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:28 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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