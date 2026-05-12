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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ionos von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz aller KI-Verdrängungssorgen wachse die Kundenbasis des Webhosters immer dynamischer, schrieb Gustav Froberg am Mittwochnachmittag. Es sei zwar zu früh, den Sieg auszurufen, aber der Trend spreche für sich. Zudem hält er die Bewertung der Aktien für vernünftig./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: IONOS Buy

Unternehmen:
IONOS		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,48 €		 Abst. Kursziel*:
26,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
28,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,57%
Analyst Name:
Gustav Froberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu IONOS

08:01 IONOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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