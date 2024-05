Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ionos nach einer Konferenz mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Buy" belassen. Das Management des Webhosters habe sich zuversichtlich gezeigt, schrieb Analyst Usman Ghazi in einem am Freitag vorliegenden Kommentar. Ghazi zufolge dürften die Margen noch Luft nach oben haben gemessen an den Unternehmens- und den Marktprognosen. Insgesamt ziehe die Dynamik weiter an./ajx/ag

