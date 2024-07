Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ionos von 28 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der vergangene Woche gesenkten Umsatzprognose für 2024 lägen die Nerven der Investoren blank, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit dem höheren Kursziel schließe die Aktie des Cloud-Dienstleisters nun etwas die Bewertungslücke zu vergleichbaren europäischen und US-Unternehmen./bek/mis

