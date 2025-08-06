DAX 24.073 +0,6%ESt50 5.299 +0,7%Top 10 Crypto 15,61 +1,3%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 98.607 +0,0%Euro 1,1679 +0,2%Öl 66,82 -0,2%Gold 3.375 +0,2%
IONOS Aktie

JP Morgan Chase & Co.

IONOS Overweight

09:46 Uhr
IONOS Overweight
IONOS
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ionos nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) des Internetdienstleisters hätten über den Konsensschätzungen gelegen und zudem sei das Jahresziel für das bereinigte Ebitda erneut angehoben worden, schrieb Toby Ogg in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Zugleich aber sei innerhalb der Umsatzsegmente die Prognose für Cloud-Lösungen (Cloud Solutions) auf eine Wachstumserwartung von etwa 10 Prozent im Jahresvergleich gesenkt worden, nach bisher 15?17 Prozent. Der Konsens liege hier derzeit noch bei 15 Prozent./rob/ck/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:30 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

