NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ionos nach Eckdaten und einer gesenkten Umsatzprognose auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Der Internetdienstleister gehe immer noch von einem "signifikanten Anstieg" der Aftermarket-Umsätze im Jahresverlauf aus, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts des starken Laufs der Aktien seit Jahresbeginn gehe es nun darum, ob die Anleger dem Unternehmen zutrauen, das währungsbereinigte Umsatzwachstum wie angepeilt von rund neun Prozent in diesem Jahr auf rund zehn Prozent im Jahr 2025 erhöhen zu können./la/he

