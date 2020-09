NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für JCDecaux nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Aussagen des Chefs Jean-Francois Decaux seien ermutigend gewesen, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So verbessere sich die Geschäftslage in mehreren wichtigen Märkten, unter anderem im zweitgrößten Markt Frankreich./bek/tih