JCDecaux Aktie

JCDecaux Aktien-Sparplan
19,85 EUR -0,05 EUR -0,25 %
STU
19,86 EUR -0,05 EUR -0,25 %
HAML
Marktkap. 4,3 Mrd. EUR

KGV 12,59 Div. Rendite 4,20%
WKN 578972

ISIN FR0000077919

Symbol JCDXF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

JCDecaux Buy

09:06 Uhr
JCDecaux Buy
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
19,85 EUR -0,05 EUR -0,25%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für JCDecaux nach Aussagen von Co-Vorstandschef Jean-Charles Decaux auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Dies schrieb Davide Amorim in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Decaux habe sich zuversichtlich hinsichtlich der Geschäftsbasis und der zunehmenden Nutzung von Außenwerbung gezeigt. Auch die Fähigkeit des französischen Außenwerbekonzerns, im Bereich KI erfolgreich zu sein, sei optimistisch beurteilt worde. Amorim erwartet jedoch für das laufende zweite Quartal ein Wachstum aus eigener Unternehmenskraft, das unter der Prognose für das erste liegen werde. Dabei verwies er auf den Konflikt im Nahen Osten sowie ein schwächeres Marktumfeld in China./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 16:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JCDecaux Buy

Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,91 €		 Abst. Kursziel*:
40,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
19,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,06%
Analyst Name:
Davide Amorim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

09:06 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.04.26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.04.26 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

dpa-afx Aktien von Ströer und JCDecaux: Deutsche Aktie gewinnt an Boden
finanzen.net So stuften die Analysten die JCDecaux-Aktie im vergangenen Monat ein
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 18.03.26
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 13.03.26
finanzen.net Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur JCDecaux-Aktie
finanzen.net So stuften die Analysten die JCDecaux-Aktie im vergangenen Monat ein
finanzen.net Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei JCDecaux-Aktie
finanzen.net So schätzen die Analysten die JCDecaux-Aktie im August 2025 ein
GlobeNewswire GET REAL! With JCDecaux, in partnership with VIOOH and Displayce
GlobeNewswire David Bourg, member of the Executive Board, appointed Group Chief Financial, IT and Operations Officer of JCDecaux
GlobeNewswire Extime JCDecaux Airport and Airport International Group sign partnership to transform advertising experience at Queen Alia International Airport in Amman, Jordan
GlobeNewswire 2025 Annual General Meeting of JCDecaux SE
GlobeNewswire JCDecaux : Q1 2025 – Business review
GlobeNewswire JCDecaux : Q1 2025 trading update
GlobeNewswire JCDecaux : Information concerning the availability of all the explanatory documentation to the Combined General Meeting to be held on May 14, 2025
