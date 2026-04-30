JCDecaux Aktie

Marktkap. 3,98 Mrd. EUR

KGV 12,59 Div. Rendite 4,20%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

JCDecaux Buy

14:36 Uhr
JCDecaux Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für JCDecaux nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Gestützt von einem prozentual zweistelligen Wachstum im Digitalbereich habe der Außenwerbe-Spezialist im ersten Quartal ein solides Wachstum aus eigener Kraft erzielt, das leicht über der Konsensprognose gelegen habe, schrieb Davide Amorim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Etwaige Kursschwächen sieht der Analyst als Kaufgelegenheiten./ck/rob

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JCDecaux Buy

Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,28 €		 Abst. Kursziel*:
53,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
18,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,97%
Analyst Name:
Davide Amorim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

14:36 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:31 JCDecaux Hold Deutsche Bank AG
14:31 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14:21 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
