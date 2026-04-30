JCDecaux Aktie
Marktkap. 3,98 Mrd. EURKGV 12,59 Div. Rendite 4,20%
WKN 578972
ISIN FR0000077919
Symbol JCDXF
JCDecaux Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für JCDecaux nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Gestützt von einem prozentual zweistelligen Wachstum im Digitalbereich habe der Außenwerbe-Spezialist im ersten Quartal ein solides Wachstum aus eigener Kraft erzielt, das leicht über der Konsensprognose gelegen habe, schrieb Davide Amorim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Etwaige Kursschwächen sieht der Analyst als Kaufgelegenheiten./ck/rob
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: JCDecaux Buy
|Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,28 €
|Abst. Kursziel*:
53,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
18,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
49,97%
|
Analyst Name:
Davide Amorim
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|14:36
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:31
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|14:31
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:21
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
