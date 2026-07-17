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JCDecaux Aktie

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KGV 12,59 Div. Rendite 4,20%
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Symbol JCDXF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

JCDecaux Buy

14:46 Uhr
JCDecaux Buy
Aktie in diesem Artikel
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
23,00 EUR 0,04 EUR 0,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für JCDecaux nach Zahlen von 28 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Werbedienstleister habe im ersten Halbjahr besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Davide Amorim in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Schwung sollte sich im zweiten Halbjahr fortsetzen./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 18:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: JCDecaux Buy

Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,74 €		 Abst. Kursziel*:
27,53%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,09%
Analyst Name:
Davide Amorim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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