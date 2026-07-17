JCDecaux Aktie
Marktkap. 4,78 Mrd. EURKGV 12,59 Div. Rendite 4,20%
WKN 578972
ISIN FR0000077919
Symbol JCDXF
JCDecaux Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für JCDecaux nach Zahlen von 28 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Werbedienstleister habe im ersten Halbjahr besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Davide Amorim in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Schwung sollte sich im zweiten Halbjahr fortsetzen./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 18:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: JCDecaux Buy
|Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
29,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,74 €
|Abst. Kursziel*:
27,53%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
23,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,09%
|
Analyst Name:
Davide Amorim
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|14:46
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|16.07.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|JCDecaux Buy
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|30.07.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|16.07.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:46
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.07.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.04.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.