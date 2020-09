NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für JCDecaux von 20 auf 19,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er berücksichtige nun in seinem Bewertungsmodell die trüberen Aussichten für die zweite Jahreshälfte, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie und reduzierte seine Schätzungen für das auf Außenwerbung spezialisierten Unternehmen./ajx/bek