NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für JCDecaux nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 19,50 auf 18,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Resultate reflektierten das anhaltend schwache Umfeld in den wichtigsten Geschäftsfeldern des Außenwerbespezialisten, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der auf den Fernverkehr ausgerichtete Werbemarkt leide immer noch unter der Corona-Pandemie./la/he