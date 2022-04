NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für JCDecaux von 27,50 auf 22,70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Marcus Diebel reduzierte nach den Jahreszahlen des Werbekonzerns seine Umsatzschätzungen für 2022 und 2023. Er verwies dazu auch auf die reduzierten Erwartungen an das weltweite Wirtschaftswachstum. Dies schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/he