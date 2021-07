NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat JCDecaux von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 26 auf 29 Euro angehoben. Die Corona-Krise und die damit verbundenen Lockdown-Maßnahmen hätten die Außenwerbeindustrie hart getroffen, aber nun erwarte er eine schnelle Erholung der konjunktursensiblen Branche, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Als Antrieb hinzu kämen strukturelle Wachstumsmöglichkeiten. Für das stark auf Flughafenwerbung ausgerichtete Unternehmen JCDecaux erwartet der Experte zudem einen deutlichen Wiederanstieg der Fluggastzahlen./la /mis