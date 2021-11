NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach Umsatzzahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Der Werbekonzern habe starke Resultate vorgelegt, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das organische Wachstum im laufenden vierten Quartal sei aber vorsichtig ausgefallen./edh/ck