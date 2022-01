NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23,60 Euro belassen. Der Werbekonzern habe die Erwartungen mit dem operativen Wachstum deutlich übertroffen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Geschäfte mit Außenwerbung kämen wieder auf die Beine./tih/he