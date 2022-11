NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 12,10 Euro belassen. Der Umsatz des Werbekonzerns sei etwas besser als gedacht ausgefallen, aber die Prognose für das Wachstum aus eigener Kraft im Schlussquartal liege nur in etwa im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/he