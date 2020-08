MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Jenoptik nach Gesprächen mit dem Finanzvorstand des Technologiekonzerns auf "Add" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Das Halbleiterausrüstungsgeschäft entwickele sich anhaltend stark, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Jenoptik sei auf einem guten Weg, seine Ziele für den Umsatz und die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern in diesem Jahr zu erreichen./la/he