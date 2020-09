HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Die Jenaer seien ein qualitativ hochwertiges Unternehmen und am Markt zugleich attraktiv bewertet, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die von der Corona-Krise getroffenen Endabnehmermärkte der Segmente Light & Optics und Light & Production erholten sich zusehends./bek/ag