HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat das Kursziel für Jenoptik von 41 auf 39 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Techunternehmens seien nach dem jüngsten Rückschlag attraktiv bewertet, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Freitag vorliegenden Studie. So sei die Nachfrage nach Halbleiterausrüstung stark und der Konzernchef habe sich in einem Interview optimistisch geäußert./mis/jha/