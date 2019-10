HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Jenoptik nach einer Exportgenehmigung der Bundesregierung auf "Buy" mit einem Kursziel von 31,50 Euro belassen. Mit der Liefererlaubnis von Stromaggregaten für ein Luftabwehrsystem in den Vereinigten Arabischen Emiraten dürften die Umsatzziele des Technologiekonzerns nun gut erreichbar sein, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem könnte der Verkauf der Tochter Vincorion, eines Zulieferers für die Luftfahrt, Sicherheits- und Verteidigungstechnik, womöglich früher als erwartet erfolgen./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2019 / 08:04 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2019 / 08:10 / MESZ



