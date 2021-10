HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Jenoptik von 34 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Durch zwei Übernahmen stärke der Technologiekonzern sich im Bereich Photonik, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel resultiere aus der Berücksichtigung der Akquisitionen in den Schätzungen./mf/jha/