JENOPTIK Aktie
Marktkap. 1,53 Mrd. EURKGV 15,56
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jenoptik von 31 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vollständigen Quartalszahlen des Technologiekonzerns hätten den bereits bekannten Eckdaten entsprochen, und der Ausblick auf 2026 liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb Lasse Stueben in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Margen sowie die Auftragsentwicklung insbesondere mit Kunden aus dem Halbleiterbereich dürften im Jahresverlauf anziehen./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: JENOPTIK Buy
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,34 €
|Abst. Kursziel*:
17,04%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
27,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,70%
|
Analyst Name:
Lasse Stueben
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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