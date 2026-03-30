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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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08:01 Uhr
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jenoptik von 31 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vollständigen Quartalszahlen des Technologiekonzerns hätten den bereits bekannten Eckdaten entsprochen, und der Ausblick auf 2026 liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb Lasse Stueben in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Margen sowie die Auftragsentwicklung insbesondere mit Kunden aus dem Halbleiterbereich dürften im Jahresverlauf anziehen./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: JENOPTIK Buy

Unternehmen:
JENOPTIK AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
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17,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Dr. Dominic Dorfner to become new CEO of JENOPTIK AG
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: JENOPTIK AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: JENOPTIK AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Daniela Mattheus becomes new Chairwoman of the Supervisory Board of JENOPTIK AG
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