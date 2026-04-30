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Marktkap. 1,85 Mrd. EUR

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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

JENOPTIK Buy

11:21 Uhr
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JENOPTIK AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jenoptik von 32 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Hightech-Unternehmen dürfte im ersten Quartal von einem starken Auftragseingang profitiert haben, insbesondere aus dem Bereich Halbleiterausrüstung, schrieb Lasse Stueben in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der Experte erhöhte seine Prognose für den Auftragseingang 2026 sowie seine Gewinnschätzungen für die nächsten drei Jahre./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 18:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JENOPTIK

Zusammenfassung: JENOPTIK Buy

Unternehmen:
JENOPTIK AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,58 €		 Abst. Kursziel*:
19,71%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,33%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-AFR: JENOPTIK AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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