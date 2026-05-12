JENOPTIK Aktie
Marktkap. 2,08 Mrd. EURKGV 15,56 Div. Rendite 2,04%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jenoptik von 39 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lasse Stueben hob in seinem am Mittwoch veröffentlichten Kommentar zum Quartalsbericht den enormen Anstieg beim Auftragseingang hervor./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JENOPTIK
Zusammenfassung: JENOPTIK Buy
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
47,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
39,08 €
|Abst. Kursziel*:
20,27%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
42,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,27%
|
Analyst Name:
Lasse Stueben
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,76 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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