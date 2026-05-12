Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

JENOPTIK Buy

08:36 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jenoptik von 39 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lasse Stueben hob in seinem am Mittwoch veröffentlichten Kommentar zum Quartalsbericht den enormen Anstieg beim Auftragseingang hervor./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:26 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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