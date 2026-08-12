JENOPTIK Aktie
Marktkap. 2,25 Mrd. EURKGV 15,56 Div. Rendite 2,04%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
AI Analyse
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jenoptik nach Zahlen zum zweiten Quartal von 47 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aufträge des Zulieferers für die Halbleiterbranche hätten die Erwartungen erneut übertroffen, schrieb Lasse Stueben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch im zweiten Halbjahr könne sich die Stärke beim Auftragseingang fortsetzen. Das dürfte das Wachstum des Umsatzes und die Profitabilität antreiben./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: JENOPTIK Buy
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
41,20 €
|Abst. Kursziel*:
16,50%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,58%
|
Analyst Name:
Lasse Stueben
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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