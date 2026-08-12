Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

JENOPTIK Buy

08:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jenoptik nach Zahlen zum zweiten Quartal von 47 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aufträge des Zulieferers für die Halbleiterbranche hätten die Erwartungen erneut übertroffen, schrieb Lasse Stueben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch im zweiten Halbjahr könne sich die Stärke beim Auftragseingang fortsetzen. Das dürfte das Wachstum des Umsatzes und die Profitabilität antreiben./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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