Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

JENOPTIK Buy

08:36 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jenoptik mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Der Optoelektronik-Konzern habe im Bericht zum dritten Quartal seine starken Eckdaten bestätigt, schrieb Lasse Stueben am Dienstag. Das Wachstum im Geschäftsjahr 2027 sei durch den Auftragsbestand gut abgesichert. Im Kapitalmarkttag im Dezember sieht er den nächsten Kurstreiber./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 18:05 / GMT

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